Oito tabletes de maconha são apreendidos em operação no Comércio

Oito tabletes de maconha prensada foram apreendidos na noite de segunda-feira, 25, na região do Carandiru, no bairro do Comércio, em Salvador. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA)

De acordo com a SSP, o comandante da Operação Gêmeos, Gabriel Neto, disse que as equipes faziam ação preventiva de combate a roubos a ônibus, quando perceberam a movimentação suspeita.

No momento da abordagem, um grupo comercializava o entorpecente em um veículo não identificado. Ao perceberam a aproximação dos policiais, o grupo fugiu e abandonou um saco com o material.

Dentro da embalagem foram encontradas as porções de maconha. A apreensão foi registrada no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

