Oito pessoas ficam feridas após ônibus colidir em poste

Um motorista perdeu a direção de um coletivo da Integra OT Trans e colidiu contra um poste. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), oito pessoas ficaram feridas.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas. Policiais militares também estiveram no local. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 13, em frente ao Atakarejo, na avenida Jequitaia, sentido Calçada.

Por conta do acidente, o fluxo de veículo é intenso e os motoristas que passam pelo local encontram lentidão no tráfego, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

adblock ativo