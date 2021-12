Oito máquinas roçadeiras são roubadas na Av. Bonocô

Oito máquinas roçadeiras de uma empresa terceirizada da Revita Engenharia (contratada pela Prefeitura de Salvador), foram roubadas no início da tarde desta quinta-feira, 19, na avenida Bonocô, próximo à estação de esgoto da Embasa.

Segundo um sargento da Polícia Militar, dois homens armados chegaram, por volta das 12h20, no VW Gol preto de placa JSX-5778 e ordenaram que os funcionários colocassem as máquinas no veículo. O carro não tem restrição de roubo.

No momento da ação, 12 trabalhadores estavam no local, no intervalo do almoço. Ninguém ficou ferido. Após o crime, os funcionários seguiram até a 6ª Delegacia (Brotas), onde o caso foi registrado.

Na tarde desta quinta, o investigador Paulo Portela, da 6ª DT, informou que sua equipe estava na rua tentando resgatar as máquinas e prender a dupla.

