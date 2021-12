Oito homens são mortos na noite do Dia dos Pais

Oito homens foram assassinados na noite deste domingo, 14, data em que se comemorou o Dia dos Pais. Os crimes foram registrados entre 18h22 e 23h45. Os bairros do Lobato e Uruguai e o município de Dias D'Ávila tiveram dois homicídios cada, mas em locais e horários distintos.

Dois adolescentes de 15 e 17 anos foram assassinados com disparos de arma de fogo. B. de L.C., 17, foi baleado no tórax quando estava próximo ao bar do Lula, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Já J. de M. dos S, 15, foi morto na avenida Afrânio Peixoto, no Lobato.

Tiago Carneiro Evangelista, 24, foi morto com tiros nas costas na rua Vila São Bento, em Praia Grande. Já Everson Miranda de Jesus, 21, foi assassinado por dois homens que passaram em uma moto atirando. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

Um homem de identidade ignorada foi assassinado com tiros na cabeça e rosto na rua José Geraldo Veloso Godilho. O crime aconteceu por volta das 21 horas.

A Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) ainda registrou outros três homicídios: Alan Nascimento Santiago, 28, morto no Lobato; Adelmo Faustino dos Santos, 33, assassinado em Dias D'Ávila; e Emerson França Nascimento dos Santos, 25, executado no Uruguai.

Todos os crimes são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Segunda

Além dos oito homicídios registrados na noite deste domingo, um homem também foi assassinado na madrugada desta segunda, 15, por volta de 0h20.

De acordo com a Stelecom, um homem de identidade ignorada foi morto com tiros no tórax, pescoço e braço no Jardim das Margaridas.

