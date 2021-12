Oito estações de bike não funcionam durante o Carnaval

As estações de compartilhamento de bicicleta do movimento Salvador Vai de Bike que ficam localizadas próximas aos circuitos do Carnaval serão interditadas até o final da festa, informou, nesta quarta-feira, 19, a agência de comunicação da prefeitura (Agecom).

As estações que estão com isolamento previsto são as do Campo Grande, Praça Castro Alves, Piedade, Ondina, Avenida Centenário, Vitória, Jardim Apipema e Fórum Rui Barbosa. O isolamento será feito, nos próximos dias, com tapume.

O secretário do Escritório Municipal da Copa (Ecopa), Isaac Edington, informou que as estações serão isoladas por conta do impacto direto e indireto gerado no período da folia.

Ainda segundo Edington, as demais estações na cidade funcionarão normalmente.

