'Oito de Paus' do Baralho do Crime da SSP é preso

Apontado pela polícia como líder do tráfico de drogas no bairro de Ondina, o 'Oito de Paus' do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Artur Arlindo Barbosa Pacheco, conhecido como 'Arturzinho', de 25 anos, foi preso nesta sexta-feira, 1º. A polícia não informou onde o suspeito foi detido.

Artur, que já tem duas passagens pela polícia, é suspeito de espalhar boatos de toque de recolher para comerciantes no bairro, além de envolvimento em, pelo menos, cinco homicídios em Salvador.

Em 2013, ele foi preso por participação na morte do médico Marcos Spínola Ramos durante o Carnaval e em um duplo homicido ocorrido no bairro de Itinga. Em 2015, o suspeito foi detido ao ser flagrado com uma submetralhadora e cinco revólveres.

Investigado por outros três homicídios, ele será apresentado na próxima segunda, 4, às 11h, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Pituba.

