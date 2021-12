Oito de Copas do Baralho do Crime é investigado por pelo menos seis homicídios

Após ser preso nesta segunda-feira, 30, o Oito de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Matheus Roberto Costa Souza, de 25 anos, foi apresentado na manhã desta terça, 31, auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O criminoso, conhecido como "Boca Preta", tem participação em ao menos seis homicídios no Engenho Velho da Federação.

Segundo a SSP, todos os assassinatos foram cometidos este ano e possuem relação com o tráfico de drogas. Um deles foi o quádruplo homicídio ocorrido em julho. Além disto, os crimes contaram com a participação de bandidos custodiados no sistema prisional.

“Boca Preta faz parte de uma quadrilha alvo da 'Operação Laginha', deflagrada no final de setembro, no Engenho Velho da Federação”, ressalta o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos do DHPP.

Matheus tinha três mandados de prisão e foi capturado por guarnições da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barbalho), no bairro de Nazaré. De acordo com o major José Marcelo Santos Adães, ele foi preso dentro de um carro pertencente ao aplicativo Uber. Guarnições do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) realizavam rondas no Jardim Baiano quando perceberam a atitude suspeita de pessoas que estavam dentro do veículo modelo Logan, placa PWI-5562.

O criminoso quebrou um celular no momento da abordagem e, quando foi informado de que iria para uma unidade policial, tentou subornar um dos policiais oferecendo pouco mais de R$ 1 mil.

O motorista do Uber e outras duas pessoas foram ouvidas e liberadas. Já o celular quebrado foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A polícia prossegue nas buscas por Eric Santos Argolo, o 'Loirinho', e Luciano de Jesus Mota, o 'Luciano Benga', integrantes da quadrilha e com mandados de prisões expedidos.

