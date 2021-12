Oitenta quilos de maconha são apreendidos na Faz. Grande do Retiro

Cerca de 80 quilos de maconha divididos em quatro sacos foram encontrados em uma casa, na travessa Recanto da Floresta, na Fazenda Grande do Retiro, na tarde desta sexta-feira, 22. Ninguém foi encontrado na residência.

Equipes da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) desconfiaram de uma residência com as portas abertas e aproximaram-se. No local, um forte odor guiou as equipes até um cômodo, onde foram encontrados os quatro sacos de maconha com 20 quilos cada um.

Após a apreensão, os militares fizeram rondas na área, mas não localizaram nenhum suspeito. Toda a droga foi encaminhada para a 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano). A polícia ainda procura o dono da residência. As informações foram divulgadas nesta noite pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

