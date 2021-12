Oitava edição do Moto Passeio será realizada no dia 30 em Salvador

A 8º edição do Moto Passeio do Águia, organizada pela unidade especializada em motopatrulhamento da Polícia Militar (PM-BA), será realizada no próximo dia 30 em Salvador.

Para participar, os interessados deverão adquirir uma camisa no valor de R$ 30, além da doação de 1kg de alimento não perecível (confira os pontos de vendas abaixo).

Este ano, a concentração ocorre a partir das 9h, na avenida Ademar de Barros, rotatória da Ufba, em Ondina, e seguirá até o parque Wet'n Wild, localizado na Av. Paralela. O trecho seguirá pela Av. Anita Garibaldi, rua Conselheiro Pedro Luiz, orla, até o destino final.

