Oi Kabum! busca patrocínio para evitar o fim do programa

Até agora, não há um novo patrocínio acertado para evitar o encerramento do projeto Oi Kabum! nas quatro unidades mantidas pela operadora de telefonia no Brasil. Mas a expectativa da coordenação da Escola de Arte e Tecnologia Oi Kabum, em Salvador, é que novas parcerias sejam firmadas, nos próximos meses.

O projeto que forma 80 jovens de bairros populares em arte e tecnologia a cada um ano e meio, somente na capital baiana, teve o investimento suspenso em Salvador, Recife (PE), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

"É um programa caro e 100% do financiamento era da Oi Futuro. Eles disseram que o problema é a crise econômica. A gente está demandando todos os esforços para conseguir outros parceiros. Estamos tendo reuniões com pessoas da área pública e privada", afirma a coordenadora-geral do projeto em Salvador, Isabel Gouveia.

Criado em 2004, o Oi Kabum! oferece formação profissional em fotografia, vídeo, design gráfico e computação gráfica, graças ao patrocínio único - o valor do não foi revelado - do Oi Futuro, segmento da operadora. Os alunos também recebem uma bolsa-auxílio mensal de R$ 130 e tíquete-refeição diário de R$ 6.

Em Salvador, a previsão é que o projeto finalize o curso dos 80 participantes dos cursos atualmente. A formatura ocorrerá no próximo 19, quando a instituição completará o total de 480 alunos formados em 12 anos.

No entanto, o centro cultural, que funciona em parceria com a ONG Cipó - Comunicação Interativa, não fechará as portas de imediato. Segundo Isabel, a seleção de novos jovens será interrompida por tempo indeterminado, mas o núcleo de produção que funciona, à tarde, na sede da Oi Kabum! continuará funcionando.

Os nove docentes atuantes serão dispensados em janeiro de 2016, e o projeto passará a se chamar apenas "Kabum". "O núcleo continuará desenvolvendo pequenos projetos, captando clientes. Neste núcleo, a gente trabalha com jovens que já se formaram", ressalta.

Em nota, a Oi informou que, a partir de janeiro, deixará de patrocinar o programa, mas manterá apoio técnico às instituições parceiras. "Alternativas vêm sendo tratadas junto às instituições parceiras e faz parte da restruturação dos programas de educação do Oi Futuro, idealizador do programa", ressaltou a operadora.

Para o professor Nelson Pretto, da Faculdade de Educação da Ufba, o fechamento das escolas "é uma perda enorme para a cidade e para o país": "Projetos como esses, que empoderam a juventude, são fundamentais para a construção de um país justo e solidário, de uma nação. Apelo aos governantes e empresários baianos que olhem com mais carinho para esse projeto e para o Axé, o Olodum, o Ilê, grupos que fazem a diferença com um trabalho de formação centrado no enaltecimento das diferenças".

