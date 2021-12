Ogã de terreiro no subúrbio de Salvador é preso por desacato a autoridade

O ogã (responsável pela proteção) do terreiro Ilê Axé Torrun Gunan foi preso pela Polícia Militar (PM) por desacato a autoridade. O caso aconteceu no último sábado, 27, na Comunidade Moradas da Lagoa, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, onde o terreiro está localizado.

Em publicação nas redes sociais, o terreiro se pronunciou sobre o caso como um ato de intolerância religiosa, racismo institucional e agressão. De acordo com a postagem, os militares "invadiram o templo religioso dando tiros, agredindo e apontando armas na cabeça dos filhos de santo".

Segundo a assessoria da PM, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS e do Peto da 31ª CIPM estavam atendendo uma ocorrência na qual um morador da região havia sido expulso da residência por traficantes locais.

Ao chegar ao local, os policiais se depararam com homens armados e houve troca de tiros. Ainda de acordo com a nota da PM, após a situação, o ogã desobedeceu uma ordem de abordagem, apresentou resistência e desacatou os policiais. Segundo a polícia, esta é a terceira vez que ele é preso por desacato, sendo as duas anteriores em 2004 e 2016.

"Como nestas ocorrências os policiais diligenciavam na busca de criminosos que adentraram em terreno dos terreiros para fugir, foi necessária a entrada nesses espaços religiosos de propriedade privada, com o amparo na legislação, quando em situações flagrantes de cometimentos de delitos", informou a PM.

A PM também informou que instaurou uma sindicância para apurar o caso.

