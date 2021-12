Oficinas gratuitas de musicalização e dedoches acontecem neste sábado

Acontece neste sábado, 1º, uma programação especial para a criançada no Mercado Rio Vermelho, que vai realizar oficinas de musicalização e de dedoches para os pequenos. As duas atividades são gratuitas.

A oficina de musicalização será realizada das 9h às 9h30 e é voltada para crianças de todas as idades, sendo que os responsáveis devem sentar na roda com os pequenos de até 3 anos. Já a garotada de 4 a 12 anos pode participar sozinha da brincadeira. Durante a atividade, as crianças são estimuladas a cantar músicas de roda, contar histórias e tocar instrumentos.

Na segunda oficina, das 9h30 às 11h30, as crianças serão estimuladas a personalizar dedoches de feltro. Para isso, elas vão usar pedaços de lã, olhinhos de plástico, retalhos, canetas de tecido e outros materiais recicláveis.

"A criança vai usar a imaginação para criar personagens, customizar como ela quiser e depois cada um pode levar o seu brinquedo para casa", explicou Fabiana Sampaio, da Picnic Salvador.

