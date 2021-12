Oficinas do Salvador 500 têm resultados iniciais divulgados

Mobilidade urbana, esgotamento sanitário e vulnerabilidade dos jovens encabeçam a lista dos assuntos que mais preocupam a população de Salvador. Este é o saldo das 17 Oficinas de Bairros realizadas pela prefeitura entre novembro e dezembro, em locais estratégicos da capital.

Mais de mil pessoas dos 163 bairros participaram. Do total, cerca de 60% foram homens na faixa etária de 35 a 55 anos. As oficinas configuraram a etapa inicial do Plano Salvador 500 - planejamento para a cidade até 2049.

O Salvador 500 servirá como base para o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos).

A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira e coordenadora técnica da iniciativa, Tânia Scofield, afirmou que as oficinas uniram moradores, líderes comunitários, integrantes de movimentos socioculturais, associações e outras entidades.

"Todos informaram suas necessidades. Discutimos o que Salvador é e o que seria em 2049, caso nenhum planejamento fosse feito. O resultado é surpreendente. Conseguimos coletar um material riquíssimo", explicou.

A preservação de áreas verdes e equipamentos públicos também foram citadas. Para o coordenador do Salvador 500 e titular da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Sílvio Pinheiro, é importante que representantes de movimentos sociais participem de debates acerca do PDDU e da Louos.

"Independentemente de partidos e ideologias, esse é o momento de todos se unirem para o desenvolvimento de Salvador. Toda ideia é bem- -vinda e não adianta promover debates independentes se eles não terão validade junto ao documento final", enfatizou.

Os resultados das oficinas foram divulgados ontem, na sede da Sucom. E devem dar origem, ainda, a outros projetos, a serem implementados a curto, médio e longo prazos. "Debates e sugestões serão analisados tecnicamente, e alguns servirão, inclusive, para nortear a gestão da prefeitura", disse Sílvio.

PDDU e Louos

Pinheiro ainda informou que as pesquisas voltadas à formulação do PDDU iniciaram-se recentemente, após a contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de São Paulo.

A elaboração do PDDU e da Louos também conta com a participação efetiva do vereador Geraldo Júnior (PS). Segundo Sílvio, é uma forma de a Câmara Municipal participar desde o início do processo: "Assim, a tramitação será mais breve e evitará que o projeto seja negado".

O prazo para conclusão do PDDU e da Louos é maio de 2015. A finalização do Salvador 500 precisa de "mais alguns meses. Mas deve ser finalizado ainda em 2015", disse Pinheiro.

adblock ativo