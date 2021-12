Oficinas de beleza afro a R$ 9,90

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, o Instituto Embelleze da Liberdade, em Salvador, prepara, entre os dias 19 e 23 de novembro, oficinas específicas para realçar a beleza negra e valorizar suas características. Profissionais especializados apresentam as oficinas Maquiagem para Pele Negra, Tererê e Tranças, Encacheamento de Cabelos Afros, Cuidados Especiais e Tratamentos para o Cabelo Afro. O investimento é de R$ 9,90 por oficina. As inscrições devem ser feitas no próprio local e as vagas são limitadas. O Instituto Embelleze da Liberdade está localizado na Rua Lima e Silva, 249, sobreloja.

