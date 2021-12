Oficina para Cegos é realizada no Museu Geológico da Bahia

O Museu Geológico da Bahia (MGB), em parceria com o Instituto Geográfico Histórico da Bahia (IGHB) e o Instituto de Cegos da Bahia, vai realizar uma oficina para cegos na próxima segunda-feira, 8, das 14 às 16h. A oficina será realizada no museu geológico, localizado no Corredor da Vitória, na Avenida Sete de Setembro.

A ação tem o objetivo de possibilitar outros meios de enxergar a Bahia. Segundo informações da Secretaria de Comunicação (SECOM), a proposta é ampliar a dimensão da aula falada e apostar no uso de manipulação de maquetes e escalas portáteis em relevo.

A primeira oficina será ministrada para dez adultos do Instituto de Cegos da Bahia.

