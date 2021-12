Oficina mecânica pega fogo na Federação; três carros foram atingidos

Um incêndio atingiu uma oficina mecânica na madrugada desta segunda-feira, 6, no bairro da Federação, em Salvador. O Corpo de Bombeiros esteve no local, que fica na rua Silvestre de Farias, e conseguiu controlar as chamas.

Três carros, que estavam no estabelecimento, foram consumidos pelo fogo (um Uno, um Palio e um Fiesta), segundo os bombeiros. O caso foi registrado na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), por volta das 4h30.

Até o momento, não há detalhes sobre a causa do fogo. Não há registro de feridos.

Conforme o órgão, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) foram acionados para avaliar o imóvel.

Um carro, que estava dentro da oficina, ficou destruído

