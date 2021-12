Oficina gratuita ensina estudantes a reaproveitar alimentos

Cerca de 200 estudantes da Escola Estadual Ocridalina Madureira, no bairro de Massaranduba, participam nesta sexta-feira, 7, de uma Oficina de Gastronomia gratuita. As aulas acontecem em duas turmas, às 9h e 14h, e são ministradas pelos alunos do curso técnico em Auxiliar de Cozinha da organização Gastromotiva.

Durante o curso, os participantes aprendem receitas naturais que reaproveitam os alimentos, como a produção do quibe de soja e a cocada de casca de melancia.

Outros estudantes também terão oportunidade de participar da oficina, que acontece até 22 de novembro.

Confira o calendário:

07/11: Escola Estadual Ocridalina Madureira, Massaranduba;

11/11: Escola Amai Um Ao Outro;

14/11: Organização de Amigos e Apoiadores da Comunidade de Nova Brasília e Itapuã; Escola Municipal Lagoa do Abaeté; Clube das Mães Carentes do Bairro Jardim Cruzeiro e Centro Educacional Construir: Lot. Santo Antonio, Cajazeiras XI;

18/11: Escolinha Pequeno Aprendiz e Escolinha do Lar: Rua Bahia, em Paripe;

22/11: Paróquia Sta. Terezinha Doutora da Igreja, Alto da Terezinha.

