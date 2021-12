Oficina gratuita aborda produção de vídeos através de celulares

A Caixa Cultural está promovendo a oficina “Cinema de Bolso”, com produção audiovisual feita por dispositivos móveis e com pouco ou nenhum orçamento. Realizada pelo programa educativo Gente Arteira, o curso ocorrerá entre os dias 23 e 26 de abril (terça a sexta-feira), das 9h30 às 12h30, sendo gratuito com 15 vagas para participantes a partir de 16 anos, preferencialmente do sexo feminino.

A atividade busca propor a recriação de memórias dos participantes através de técnicas básicas de cinema e vídeo – incluindo roteiro, produção, captação e edição. A atividade é de estímulo à criação espontânea a partir da subjetividade de cada um para investigar, em diferentes perspectivas, retratos do cotidiano, da intimidade, do onírico que cada participante desejar acessar.

As inscrições são presenciais e já estão abertas, estendendo-se até o momento de realização da oficina. Os interessados devem comparecer à recepção da Caixa Cultural Salvador, localizada na rua Carlos Gomes, 57, Centro. O critério de seleção será o da ordem dos inscritos.

adblock ativo