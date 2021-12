Oficina ensina pais e filhos a prepararem lanche atrativo e saudável

O Shopping Paseo irá promover no próximo sábado, 9, ás 16h, a oficina gratuita "Lancheira Saudável". Durante o evento, a confeiteira Karine Paz ensinará receitas saudáveis e inspiradoras para pais e filhos, a partir de 5 anos.

A atividade acontecerá no piso L2 e terá duração de duas horas. A oficina é gratuita e fornecerá todo o material a ser utilizado, inclusive as toquinhas e aventais de cozinha para as crianças, que ao final receberão certificados de participação e um livreto com dicas e receitas.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail recepcao@paseoitaigara.com.br, as vagas são limitadas.

