Oficina ensina crianças a fazerem lanches saudáveis no próximo sábado

Uma oficina de culinária, promovida pela Makerspace ACBEU Bahia, vai oferecer, no próximo sábado, 16, aulas para as crianças aprenderem a montarem lanches saudáveis e nutritivos.

A atividade, feita em parceria com o Pitéu Cozinha Afetiva, será ministrada pela chef Kátia Najara. Nela, a criançada vai aprender a preparar 'Sandubas do Bem', sansuíche nutritivo feito com produtos coloridos e saborosos.

As crianças também vão aprender como higienizar os itens da cozinha e as vantagens de alimentos orgânicos e da agricultura familiar. Além disso, toda aula vai acontecer na língua portuguesa, mas com dicas sobre o mundo dos alimentos na língua inglesa.

A oficina é voltada para crianças entre 8 e 12 anos e vai ocorrer no Makerspace da ACBEU, no Shopping Barra. A inscrição custa R$55 no site do Sympla e R$50 no balcão da unidade da ACBEU do Shopping Barra.

