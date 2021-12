Oficina de criação de carimbos e estamparia acontece em Salvador

No próximo dia 20 de janeiro, acontece a primeira Oficina de criação de carimbos e estamparia, ministrado pela design de moda, Brenda Wicks, que viajou durante quatro meses para Índia e se especializou na tradição milenar indiana.

A oficina será desenvolvida a técnica de produção dos carimbos e será utilizado como base para estamparia. Os carimbos podem ser utilizados em diversas bases, assim como o tecido e papel, por exemplo. O objetivo da oficina é abrir o olhar para a criação de estamparia através de formas. No final do curso, os participantes irão levar 1 carimbo e 1 estamparia.

As inscrições estão disponíveis através do site do curso e custam R$85,00.

adblock ativo