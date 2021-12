Oferta de assentos em voos para Salvador cresce 55% em outubro

O número de voos para Salvador ganha novo incremento em outubro. O Aeroporto Internacional de Salvador terá um aumento da oferta de assentos de aproximadamente 55%, em comparação com o mês de setembro, segundo a Vinci Airports, empresa que administra o equipamento.

O percentual tende a ser maior, uma vez que a Latam ainda não divulgou a programação da última semana de outubro. Todas as outras companhias em operação no aeroporto apresentarão crescimento em número de assentos, com destaque para a Gol (75%), a Azul (55%) e a VoePass (50%).

A maioria dos destinos operados pela Gol terá frequência diária a partir do dia 5. No caso da coligação com o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o número de voos será ainda maior que o de outubro de 2019, enquanto que procedentes de Campinas, em São Paulo, a quantidade será a mesma ou igual ao período do ano anterior.

Entre os novos voos já em operação estão os de Ribeirão Preto (SP). A partir de 3 de novembro, a novidade são quatro frequências semanais procedentes de Goiânia. A Gol também passará a operar com o Boeing 737-700 a partir do próximo dia 9.

Para o interior da Bahia, volta a operação entre Salvador e Vitória da Conquista pela Azul Linhas Aéreas em voo diurno, de segunda a sexta-feira.

Internacionais

Depois da TAP, outras companhias internacionais voltam às operações para a Bahia. Este mês, a empresa chilena JetSmart retoma os voos entre Santiago e Salvador. Em novembro, a Air Europa reconecta Madri à capital baiana, a partir do dia 3.

adblock ativo