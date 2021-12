Odontomóvel oferece serviços gratuitos em Rio Sena

A população do bairro Rio Sena, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, começa a contar desde a manhã desta segunda-feira, 17, com um posto do "Odontomóvel" em frente à Base Comunitária de Segurança do local. O serviço oferece atendimento odontológico gratuito com alguns tipos de procedimentos como tratamento de canal, limpeza, obturação e restauração.

O posto fica localizado na Rua Maria Cecília, em frente à Base Comunitária de Segurança do local, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Aos sábados, o atendimento está disponível das 8h às 12h.

Conforme a Polícia Militar (PM), serão distribuidas senhas até o dia 29 de agosto. O programa é uma ação do Governo do Estado em parceria com a Polícia Militar (PM) e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A ação já esteve nos bairros de Fazenda Coutos, Nordeste de Amaralina, Uruguai e Bairro da Paz, além dos municípios de Vitória da Conquista, Itabuna, Porto Seguro e Feira de Santana. Números da PM dão conta de que foram realizados 14.572 atendimentos e 183.523 procedimentos desde o início do programa no mês de março de 2015.

