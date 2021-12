Odontomóvel atende população do Subúrbio Ferroviário

A partir desta segunda-feira, 1º, moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador poderão contar com a presença do Odontomóvel, projeto da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que consiste em levar serviço itinerante de saúde bucal para diversos bairros da cidade. O serviço será oferecido até a sexta-feira, das 8h às 17h, no Lar Fabiano de Cristo, na Avenida Suburbana, no bairro de Periperi.

Serão realizados procedimentos de limpeza, aplicação de flúor, restauração, extração e escovação supervisionada. Caso seja necessário tratamento especializado, o paciente será encaminhado a uma unidade de média complexidade mais próxima. O Odontomóvel terá capacidade para realizar 840 atendimentos por mês, que serão realizados após agendamento prévio feito pelos 28 agentes comunitários de saúde que percorrem a área.

Os serviços de odontologia serão oferecidos no local até o término da reforma do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO Periperi).

