Ocupação hoteleira para o Réveillon registra aumento de 30%

A rede hoteleira de Salvador registrou um aumento de 30% para as reservas do Réveillon entre os meses de novembro e dezembro de 2017. O levantamento apontado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), compara os 40 mil leitos distribuídos em hotéis, motéis, hostels, albergues e pousadas da capital, no mesmo período em 2016.

Segundo Glicério Lemos, presidente da secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), o período festivo entre Réveillon e Carnaval ajuda no aumento da procura.

"Esses bons números se estendem pelo verão, oscilando entre 15% e 20%, até fevereiro, quando voltam a atingir o pico, devido aos visitantes que chegam para a folia, quando a expectativa de ocupação terá crescido em torno de 22%", destaca o presidente, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Comunicação de Salvador (Secom).

A expectativa é que entre dezembro e fevereiro, Salvador receba 2,5 milhões de turistas, que injetarão aproximadamente R$ 3,9 bilhões na economia da cidade, apenas no primeiro trimestre de 2018. A probabilidade de ocupação hoteleira para a noite da virada é de 100% nos hotéis do entorno das festas, que deve levar em torno de 700 mil pessoas à orla da capital.

Do total de visitantes esperados para o verão, 85% corresponde à demanda interna (brasileiros), e os 15% restantes serão preenchidos pela chegada de estrangeiros. Dos brasileiros, 57% devem vir do interior da Bahia e 43% de outros estados, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe. Dos turistas vindos de fora do país, a maioria vem da Argentina, Alemanha, EUA, França e Chile.

