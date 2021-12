Ocupação hoteleira no Carnaval é 10% maior em comparação a 2019

O primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador nesta quina-feira, 20, contou com uma ocupação média nos principais hotéis da cidade acima de 80%, percentual 10% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. Os índices acima do esperado foram comentados pelo secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, durante o balanço do primeiro dia do Carnaval 2020, nesta sexta-feira, 21, na Sala Oficial de Imprensa José Raimundo, no Campo Grande (Circuito Osmar).

“Já começamos muito bem. Tivemos ontem uma taxa que nos surpreendeu para primeiro dia. A gente sabe que ainda não é feriado, mas já estamos com os hotéis cheios e a cidade bastante movimentada. É a partir da noite de hoje e de sábado que os turistas começam a chegar à cidade e, com certeza, essa taxa de ocupação chegará a 95%”, no mínimo”, disse o secretário.

Os índices de ocupação hoteleira estão sendo monitorados pelas entidades ligadas ao segmento. De acordo com Tinoco já existem hotéis 100% ocupados, a exemplo do Monte Pascoal Praia Hotel, na Barra, que foi fechado pela cantora Ivete Sangalo para hospedar toda sua equipe de trabalho.

Na entrevista, Tinoco também falou da abertura da folia, no Circuito Dodô (Barra/Ondina), o que ele considerou um momento de “renovação do Carnaval”. “Quem esteve lá pode assistir uma grande apresentação artística e musical. Percussionistas sendo conduzidos por Brown e seguidos por uma multidão de baianos e turistas. Isso a gente só vê aqui em Salvador e na Bahia. Tenho certeza que essa forma de abrir o Carnaval valorizou outros artistas”, salientou.

O desfile dos trios independentes também foi elogiada por ele. “O evento ontem na Barra teve uma movimentação muito interessante. Foram muitos trios sem cordas, que desfilaram um atrás do outro, sem fazer o público esperar. Sem dúvida, foi o melhor desfile de trios independente dos últimos tempos. Tudo isso graças ao planejamento dessa operação incrível que montamos para o Carnaval”, comentou.

