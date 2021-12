Ocupação desordenada agrava a poluição da cidade

Especialistas da área de saneamento básico e engenharia ambiental apontam como maior responsável pela poluição de rios a ocupação irregular do solo urbano sem planejamento, uma das principais características da expansão de cidades como Salvador.

Os problemas de infraestrutura da capital baiana (como a falta de rede de esgoto em 18,5% das residências e as dificuldades de coleta de lixo nas ruas estreitas)

são causados principalmente por essa falta de ordenamento urbano.

Essas limitações técnicas, segundo especialistas, são o que provoca a falta de instalação de esgoto e, consequentemente, o despejo de dejetos nos rios que cortam comunidades como a travessa Santa Mônica.

O engenheiro químico Júlio Mota, mestre em desenvolvimento sustentável e superintendente de esgotamento sanitário da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) na Grande Salvador, explica, por exemplo, que dejetos precisam de gravidade para sair das casas e chegar à rede de esgoto, o que não existe em locais baixos, como avenidas de vale e canteiros.

"Esgoto não é como água, que se move na tubulação por pressão. É preciso que as casas estejam acima do nível da rede, para que haja inclinação, o que não acontece nessas avenidas de vale", explica o engenheiro.

Para Mota, só é possível limpar os fluxos de água ligando todos os domicílios da cidade na rede de esgotamento sanitário básico.

"Mas para isso é preciso tirar milhares de pessoas de onde elas moram porque a ocupação irregular não cessou, ela continua acontecendo todos os dias, aumentando esse problema e dificultando ainda mais ações de resolução", pondera.

Praias

Além dos canteiros e avenidas, os fundos de vale e encostas também são afetados pela falta de saneamento. Nestes locais a escavação para construção de redes causa deslizamentos. Durante os períodos de chuva, os rios poluídos por esgotos e lixo transbordam e também sujam as praias. Júlio Mota afirma que quando o tempo está seco a Embasa até consegue conduzir as águas sujas dos rios para estações de tratamento e despejá-las nas praias sem prejuízo ambiental grave, da mesma forma como é feito com dejetos de esgoto.

No entanto, com a chegada das chuvas intensas, a rede de tratamento não suporta a quantidade de água acumulada, os rios obstruídos transbordam e o mar também acaba sendo poluído por excrementos e detritos vindos dos rios sujos.

Estudo

No livro O Caminho das Águas em Salvador - Bacias Hidrográficas, Bairros e Fontes, os pesquisadores Elisabete Santos, José Antonio Pinho, Luiz Roberto Moraes e Tânia Fischer avaliam a qualidade das águas na cidade e traçam aspectos que influenciam na poluição dos cursos d'água da cidade.

"Esses aspectos estão associados às cotidianas práticas de impermeabilização do solo urbano e de destruição do que restou da vegetação", define um dos trechos da publicação, de 2010. "A ocupação do solo sem a devida regulação continua a agravar os problemas de exclusão e de risco ambiental", continua o texto.

O impacto da poluição na saúde pública também é abordado pelos pesquisadores, que identificaram "elevadas quantidades" de organismos transmissores de doenças, "provavelmente presentes no esgoto".

A história dos rios de Salvador, significado dos nomes, extensão, profundidade, número de moradores do entorno e outros dados também estão no livro. Além disso, as principais bacias de água da cidade, como o Rio dos Seixos, Rio das Pedras, Paraguari, Itapagipe, Camarajipe e outras, são detalhadas em capítulos. A publicação está disponível na internet, no endereço eletrônico bitly.com/ocaminhodasaguas.

*Colaborou Priscila Machado

