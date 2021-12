Ocorrências policiais diminuem no primeiro dia de Carnaval

O primeiro dia de Carnaval em Salvador apresentou redução no número de ocorrências policiais e aumento nas autuações e prisões, quando comparado ao mesmo período do ano passado, segundo o Governo do Estado. Entre as 19h de quinta, 12, e 5h59 desta sexta, 13, nenhum caso de homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal seguida de morte foi registrado.



Nos três circuitos da festa, foram registrados 11 casos de lesão corporal, uma redução de 45% em relação ao ano passado. Houve redução também de 40% nos casos de furtos e 44% no número de roubos. Cinco pessoas foram autuadas em flagrante, um aumento de 66% no comparativo com 2014, e outras 122 pessoas foram conduzidas e presas por uso ou tráfico de drogas, um aumento de 90%.



A operação da Segurança Pública foi ampliada este ano, passando a contar com um efetivo de mais de 23 mil policiais, 300 destes infiltrados entre os foliões. O primeiro balanço policial do Carnaval foi divulgado em reunião realizada no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar nesta sexta-feira, 13.



Vigilância

O papel da tecnologia também foi destacado na reunião. Ao todo 338 câmeras auxiliam os profissionais de 28 órgãos de segurança, controle e defesa civil. Cerca de 140 estão instaladas em viaturas.As imagens são enviadas em tempo real ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no Parque Tecnológico da Bahia, na Paralela.



De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, o videomonitoramento tem auxiliado a polícia na localizaação de criminosos. Já para o secretário de Segurança, Maurício Barbosa, as câmeras permitem flagrar codutas delituosas e antecipar maiores problemas.

