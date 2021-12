Ocorrências de incêndio aumentaram 34% na capital baiana

As altas temperaturas e a baixa umidade do ar têm provocado incêndios na vegetação que circunda ruas e avenidas da capital. O Corpo de Bombeiros registrou um aumento de 34% nos incêndios desta modalidade em 2012 se comparado ao mesmo período do ano anterior. Um dos mais graves ocorreu no domingo, 5, quando parte da área de mata atlântica do Parque São Bartolomeu, no subúrbio de Salvador, foi consumida pelo fogo.

Naquele fim de semana, entre 17h de sábado e 17h de domingo, a equipe do Corpo de Bombeiros havia registrado 50 comunicados de focos de incêndio em Salvador. A assessoria de comunicação da Polícia Militar acredita que o crescimento é em decorrência da falta de educação da população, aliada às condições climáticas.

Nesta sexta-feira, 11, o governador Jaques Wagner entregou, no CAB, dez motocicletas e dois micro-ônibus para reaparelhar o Corpo de Bombeiros. As novas motocicletas se destinam ao combate de incêndios e são equipadas com um tipo especial de extintor acoplado a uma mochila.

Demanda - O diretor da Associação dos Policiais e Bombeiros do Estado da Bahia (Aspra-BA), Marco Prisco Machado, acredita que o reaparelhamento anunciado pelo governo não será suficiente para atender à demanda. "Sempre chegam denúncias dos policiais militares. E a coisa só faz piorar. Os equipamentos vão ficando cada vez mais velhos", avisa.

Problema - A exposição das dificuldades enfrentadas pela corporação ficou mais um vez evidente quando moradores de Praias do Flamengo chamaram sem sucesso os bombeiros, na última segunda-feira, quando um incêndio devastava uma área de vegetação entre as Alamedas Miami e o Motel Bora Bora.

As chamas se alastraram rapidamente, atingiu o muro do Condomínio Mar Mediterrâneo, deixando residentes assustados. A advogada Patrícia Cunha, 36, contou que moradores foram obrigados a utilizar baldes e mangueiras para conter o fogo.

Parque São Bartolomeu - Em contato com a reportagem, a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros afirmou que a corporação estava impossibilitada de verificar a denúncia, pois todas equipes foram deslocadas ao subúrbio.

A carência de equipamentos para atender a emergências de grandes proporções e simultâneas foi confirmada por uma equipe dos bombeiros que combatia o fogo no Parque São Bartolomeu. O problema dificulta debelar focos em mata fechada. Os bombeiros enfrentam ainda as dificuldades comuns à atividade, como os riscos enfrentados e a falta de mobilidade urbana.

Moradores revelam que a Central de Telecomunicações da Polícia (Centel) foi avisada na tarde de sábado, mas somente na segunda-feira passada uma viatura foi acionada e, por volta das 15h, se deslocava ao parque no subúrbio ferroviário. A Centel não confirmou a versão.

Uma viatura de combate a incêndio e uma outra, improvisada, de salvamento. Esta é estrutura atual dos Bombeiros de Salvador, segundo a Associação dos Policiais e Bombeiros do Estado da Bahia (Aspra-BA). "As viaturas são velhas, um risco para transportar pacientes. Isso sem falar que trabalhamos com um número reduzido de bombeiros", confirma um bombeiro que preferiu não se identificar, temendo represálias.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar, 52 bombeiros militares atendem diariamente a capital e a Região Metropolitana de Salvador.

