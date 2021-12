Observatório estuda processo de formação de condutores

Para o engenheiro Paulo Guimarães, responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento do Observatório Nacional de Segurança Viária, três fatores principais contribuem para o aumento da suspensão e cassação de carteiras de habilitação.



"Em 2004, não existia o Renainf (Registro Nacional de Infrações de Trânsito). Entã o, se o condutor cometesse alguma infração fora de seu estado, não recebia multa ou pontuação", diz. "Além disso, a modernização e o advento da Lei Seca, com penas mais severas, também contribuiram para o aumento", complementa o engenheiro.



O principal fator citado por ele, no entanto, é a formação dos condutores. Por isso, o observatório deve publicar no próximo mês um trabalho de revisão sobre o processo de formação. "É o maior problema no que diz respeito à cultura de segurança viária. Ele é como uma fábrica de prego torto", ressalta Guimarães.



Questões



Ele conta que o trabalho foi solicitado ao observatório pela Câmara dos Deputados e tem o objetivo de fazer um diagnóstico de todas as etapas do processo de formação de condutores.



"O psicoteste, por exemplo, será que está adequado? Os critérios são uniformizados. Se ele é tão importante, por que não precisamos fazer durante a renovação? Estas são questões que vamos propor", afirma Paulo Guimarães.



O especialista questiona a substituição de aulas práticas na rua pelo simulador de direção, previstas pela Resolução 493/ 2014 do Contran. "É mais uma premissa errada. Os simuladores não substituem as aulas práticas em termos de aprendizado", diz.

