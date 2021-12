'Observatório' de traficantes é desmontado no Uruguai; três são presos

Uma casa usada por traficantes para observar a movimentação e vender drogas na região do Uruguai, na Cidade Baixa de Salvador, foi desmontada pela polícia. Três homens foram presos no local durante a Operação Conhecer, Operar e Aproximar (COA), instaurada pela Coordenação de Operações Especiais (COE).

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) na manhã desta sexta-feira, 13, o imóvel foi localizado na Travessa Barão, no final da tarde desta quinta, 12. Na lage da casa de dois andares, os policiais encontraram Éric Santos de Oliveira, Misael Santos e Santos e Carlos Rodrigo Santos Cerqueira, presos em flagrante.

Também foram apreendidos 111 trouxas de maconha, 84 pinos de cocaína, cerca de meio quilo de crack, além de dois simulacros de pistola e balanças. Os suspeitos e os materiais foram apresentados na 3ª Delegacia Territorial (DT) no Bonfim, que também participou da ação.

"Esse foi a primeira Operação COA de 2018. Iniciamos no ano passado esse trabalho e, além dos flagrantes, mapeamos o bairro utilizando drones. Fomos certeiros por conta do conhecimento do terreno, repassado pelos colegas da unidade territorial", disse o delegado André Viana, coordenador da COE.

Presos foram levados para a 3ª DT no Bonfim

