Obras Sociais Irmã Dulce são selecionadas em programa da Ambev

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) foi uma das 52 ONGs brasileiras selecionadas pela Cervejaria Ambev para participar do VOA, programa que capacita organizações com técnicas de administração de processos, orçamentos e pessoas.

A iniciativa oferecerá uma mentoria personalizada de especialistas em diferentes áreas de atuação. Cerca de 300 instituições filantrópicas de diversos segmentos se inscreveram para concorrer ao benefício.

Os voluntários são os próprios funcionários da cervejaria – incluindo a alta liderança. Em 2019, mais de 400 se candidataram para contribuir com seus conhecimentos e ajudar as entidades se desenvolverem.

Com início em maio, as aulas ocorrerão em encontros presenciais e módulos online. Entre os conteúdos abordados, estão assuntos como gestão de orçamento, gerenciamento de projetos, elaboração de metas e planos de carreira.

Na Bahia, além da Osid, também foram selecionados o Programa Neojiba e a Cipó – Comunicação Interativa.

