Obras Sociais Irmã Dulce inauguram centro de oncologia

Foi inaugurada nesta quarta-feira, 13, em Salvador a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) Nossa Senhora de Fátima, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). A expectativa é que a instituição possa atender gratuitamente cerca de quatro mil pacientes por mês.

Localizado na avenida Luiz Tarquínio, no bairro de Roma (Cidade Baixa), o prédio da Unacon possui uma área construída de 1.700 m² em frente ao abrigo Dom Pedro II. São 10 consultórios e 18 leitos para atender a população.

A Unacon está equipada com aparelhos para oferecer tratamento completo contra o câncer, além de dispor de uma estrutura montada para procedimentos de quimioterapia e radioterapia. Também oferece consultas ambulatoriais e cirurgias no campo oncológico.

A cerimônia de inauguração do prédio contou com a presença da superintendente das Osid, Maria Rita Lopes Pontes, além de autoridades, como o governador da Bahia, Rui Costa, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, e o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

Histórico

A superintendente das Obras Sociais de Irmã Dulce, Maria Rita Lopes Pontes, lembrou que a viabilização obra é resultado de uma luta ao longo de uma década. Nesse período, a instituição tentava obter a área para construir ao prédio, onde ficava um campo de futebol pertencente ao Serviço Social da Indústria (Sesi).

"Foram mais de dez anos para a gente conseguir essa área e implantar essa unidade. Mas agora, além da alegria, temos a responsabilidade muito grande de atender a toda a demanda de pacientes que chegarão e, com certeza, vamos precisar de mais leitos para pacientes oncológicos", avaliou a gestora das Osid.

Ao lado de Rui, ministro Chioro participou da inauguração (Foto: Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE)

Pontes pondera que, apesar da inauguração da nova unidade, é crescente no estado a demanda na rede de atendimento na área. "Não sei se vai ajudar a rede, mas vamos procurar manter o padrão de qualidade Irmã Dulce, com amor, paciência, humanidade e eficiência", afirma Maria Rita.

Expectativa

O governador Rui Costa ressaltou o empenho da gestão de seu antecessor, Jaques Wagner, na desapropriação e aquisição do terreno de 7.500 m². "Aqui, as pessoas serão cuidadas com carinho, com o afeto, que seguem a linha do diferencial no atendimento das Osid", salientou Costa.

Sem fornecer muitos detalhes, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, afirmou que a pasta federal deverá enviar recursos para outras entidades que combatem o câncer na Bahia. "Precisamos fortalecer, ainda mais, a rede oncológica e, sobretudo, a atenção básica para fortalecer o diagnóstico precoce da doença", acredita.

Para mais informações, ligue para 3310-1100 ou 0800 284 5284

adblock ativo