Obras são embargadas e interditadas na Suburbana

Uma operação fiscal da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) na região da Suburbana, em Salvador, detectou irregularidades em obras de imóveis comerciais e residenciais na região, nesta quarta-feira, 8. Nas vistorias realizadas pela manhã, os técnicos do órgão embargaram uma obra sem licença e interditaram outra por descumprimento ao embargo emitido pelo órgão. Na ação, ainda foram emitidos dois autos de infração e uma notificação.

A equipe da superintendência identificou a primeira irregularidade na Rua São Cornélio, em Boa Vista do Lobato. Um morador do bairro iniciou a construção de um imóvel, em uma área de aproximadamente 200 metros quadrados, sem a licença da prefeitura. A intervenção estava em fase inicial, mas com paredes erguidas e vigas construídas. O responsável pela construção também recebeu notificação e multa. Se o embargo for descumprido, a obra sofrerá interdição.

Já na Av. Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato, os fiscais do órgão interditaram a construção de um galpão. O proprietário da edificação desrespeitou o embargo determinado pela autarquia, por ter começado os trabalhos sem alvará, e dava continuidade aos serviços. No momento da vistoria, operários trabalhavam no local. Caso a interdição não seja respeitada, materiais utilizados na obra serão apreendidos.

