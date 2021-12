Obras requalificam o Parque do Abaeté

Com término previsto para setembro, as intervenções no Parque Metropolitano do Abaeté, em Itapuã, abrangerão reforma e recuperação de equipamentos no local.

A ação, de acordo com a assessoria da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), terá um investimento de R$ 1,6 milhão.



A intervenção faz parte de um conjunto de ações promovidas pelo governo do estado por meio das secretarias de Turismo e Meio Ambiente e visam a revitalização do parque.



"O projeto desenvolvido pela Conder contempla a reforma da área externa e dos equipamentos existentes, como quiosque, centro comercial, sanitários e a implantação de uma estação elevatória que irá garantir o esgotamento sanitário na área, além da recuperação ambiental", informou, em nota, a assessoria do órgão.



Ainda segundo a Conder, estão sendo adotadas "medidas necessárias" para a realização de um novo processo licitatório para indicar a empresa que ficará responsável pela execução dos serviços, que também incluem recuperação de dois mirantes, iluminação pública e pavimentação em pedra portuguesa.

Atraso



No entanto, a presidente da associação de reúne ambulantes, vendedores de quiosques e baianas de acarajé, Neucy Pereira, 49, diz que as ações da Conder no local "se arrastam há anos".



"Há dez anos que a gente vive esperando pela conclusão das obras pela Conder, que nunca foram concretizadas. Já era para ter sido feito porque não é algo grandioso. É uma recuperação de equipamentos", afirmou.



A Conder informou que as ações no local estão inseridas no projeto de Urbanização Integrada da Baixa do Soronha (comunidade vizinha ao parque) e viabilizadas com a parceria do governo federal, por meio do Ministério das Cidades.



"Alguns serviços já foram realizados pela construtora contratada no segundo semestre de 2014 e que está em processo de rescisão de contrato. São eles a construção de quadra poliesportiva, parte dos serviços de pavimentação, ampliação do sanitário feminino e reforma de dois quiosques, o que representa aproximadamente 13% das obras previstas", informou a assessoria do órgão sem mencionar, no entanto, os motivos para a rescisão contratual.



Conforme Neucy, emergencialmente é necessário reformar os quiosques que estão se deteriorando e escorados. Além da situação dos quiosques, ela também citou a recomposição do piso com pedras portuguesas, melhoria da iluminação no local e troca das lonas dos bares e restaurantes. "Os únicos dias de movimento são sábado e domingo. Praticamente, os cerca de dez permissionários vivem falidos", queixou-se.



No dia 3 passado, o secretário de Turismo do estado, Nelson Pelegrino, realizou uma reunião com permissionários, comerciantes e moradores da área próxima à lagoa. Segundo a assessoria da Setur, o objetivo foi "articular diversos setores do governo para acelerar ações de revitalização da área, considerada um dos mais belos cartões-postais da capital baiana".



No encontro, o secretário ouviu reivindicações de lideranças da região, que mencionaram a necessidade de realização de obras. "A reunião foi positiva e faz parte de uma estratégia da secretaria para requalificar pontos turísticos de Salvador. Começamos no Pelourinho. No Abaeté, os próximos passos serão por meio das ações da Conder", disse Pelegrino.



De acordo com o secretário, ainda serão discutidas formas para atrair moradores e turistas ao local. "Vamos discutir como dar vida perene ao parque. Estamos pensando também em atrações culturais. Pode ser a 'quinta do chorinho' ou a 'sexta do samba'. Queremos fazer com que o Abaeté seja frequentado", acrescentou.



Expectativa



"Essa reunião teve um bom êxito porque a gente ficou com esperança de que algo seja feito. O secretário prometeu trazer eventos culturais para o Abaeté porque estamos muito carentes disto", acrescentou Neucy.



Comerciante há 22 anos no local, Sandra Datesch disse que as ações do governo devem focar na atração de turistas. "Seja lá o que for feito, tem que atrair mais turistas. Já somos privilegiados com as belezas naturais, mas os turistas não aparecem com a frequência que a gente gostaria", frisou.



Também comerciante, Roberto Góes, 38, disse que é preciso investir em atrativos de lazer para moradores e turistas. "Só há esse parquinho mal cuidado, que alguns pais ainda trazem os filhos. É necessário criar mais atrativos", afirmou.



Segurança



Para o aposentado José Calazans, 75, o Abaeté precisa de reforço no policiamento. "Deveria haver vigilância à noite, por conta da insegurança. De dia, perto das dunas, também é necessário", destacou. Mas, segundo a presidente da associação, Neucy Pereira, há três meses não há ocorrência no local.



Por meio de nota e sem informar quantitativo do efetivo, a Polícia Militar informou que a segurança no Abaeté é feita por policiais militares da 15ª CIPM/Itapuã, "por meio de rondas com viaturas (motos e carros) e duplas no policiamento a pé. Além disso, nas dunas são utilizados quadriciclos e cavalos, por meio do Esquadrão de Polícia Montada. O Batalhão de Policiamento Turístico também intensifica as ações ostensivas da Polícia Militar no local".

