Obras paralisadas no Carnaval são retomadas

As obras realizadas nas proximidades dos circuitos do Carnaval, que foram paralisadas na última quarta-feira, 29, já começaram a ser retomadas nesta quinta-feira, 27.

Na Avenida Sete de Setembro, já foram realizados o alargamento das calçadas e a repaginação em granito e pedras portuguesas, além da inserção de rampas e piso tátil, o que totaliza 60% do andamento concluído. De acordo com a prefeitura, toda a via recebeu nova iluminação em LED, requalificação do asfalto e canteiros, melhorias da rede de drenagem e rede de água e esgoto, além de implantação de vala técnica e de rede de gás.

O trecho da Casa D’Itália até o Relógio de São Pedro, que representa 75% da via, teve toda a infraestrutura concluída. A intervenção, que ocorre sob coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), deve ser finalizada em maio. No Curuzu, 40% das obras já estão realizadas e a conclusão deve ocorrer em seis meses.

As obras realizadas na Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Curuzu, Jardim Brasil e Corredor da Vitória tiveram investimento de aproximadamente R$ 20 milhões. Os recursos são provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), as intervenções estão dentro do cronograma.

