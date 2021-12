Obras para instalações subterrâneas são suspensas na capital

Os alvarás de licença para obras em logradouro público realizadas para instalação e ampliação de redes de gás, telefonia, entre outras, estão suspensos em Salvador, informou, nesta quarta-feira, 4, a Agência de Comunicação da Prefeitura (Agecom).

De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada porque as obras estão sendo realizadas sem os devidos cuidados de recuperação asfáltica e dos passeios após a conclusão.

O superintendente de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Silvio Pinheiro, informou que o trâmite dos processos de solicitação desse tipo de licença já foi paralisado no órgão.

Ele explica que as licenças só voltarão a ser liberadas após as empresas responsáveis firmarem convênio com a Secretaria Municipal da Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), obrigando-se a refazer tanto passeios quanto o asfalto destruídos durante a execução das obras.

Estão na lista de empresas e concessionárias que deverão buscar o convênio com a Sucop a Bahiagás, Eletronet, Embratel, GVT, Intelig, OI, TIM, TVCidade, Vivo, Net e Cemig.

