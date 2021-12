Obras no Terminal Pirajá do metrô alteram pontos de ônibus

Trinta e oito linhas de ônibus que param nas plataformas A e B do Terminal Pirajá, no Acesso Norte do metrô e que faz ligação com transporte público, terão pontos de parada alterados a partir do dia 10 novembro. Essas linhas vão parar na nova plataforma C até o fim da obra, que está previso para dezembro.

A CCR Metrô, concessionária que administra o sistema na capital baiana, informou que adotou algumas ações de orientação aos passageiros como reforço da equipe de atendentes, banners, cartazes e panfletos sobre a alteração de parada das linhas de ônibus dentro do terminal.

Lista das linhas de ônibus que terão os pontos alterados (Divulgação | CCR Metrô)

