Obras no metrô interditam estações Acesso Norte e Retiro

As estações de metrô Acesso Norte e Retiro estarão fechadas neste sábado, 21, devido a obras que serão realizadas nos locais para otimizar a circulação dos trens e possibilitar a ligação entre a Linha 1 e Linha 2 da estações.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o sistema, os trens circularão normalmente entre as estações Lapa, Campo da Pólvora e Brotas, das 8h às 13h.

As intervenções foram programadas para os fins de semana com o objetivo de seguir o cronograma de obras sem alterar a rotina dos dias de maior movimento de passageiros no metrô.

