Obras no Largo Dois de Julho vão até setembro

A Prefeitura deve entregar até o início de setembro a requalificação do Largo Dois de Julho, que inclui a reforma do Mercado Municipal Dois de Julho e do Mercado das Flores, além de outras intervenções nos arredores dos equipamentos.

O novo Mercado Dois de Julho vai contemplar 12 boxes com balcões frigoríficos e área externa para abrigar cerca de 70 feirantes. A recuperação total no entorno abrange obras da Rua da Forca, Do Cabeça e do Largo Inocêncio Galvão.

Além das intervenções estruturais, também serão realizadas, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas na Bahia (Sebrae-Bahia), ações voltadas à requalificação comercial dos estabelecimentos localizados no entorno do espaço. Participarão deste processo cerca de 50 empresários, além de feirantes e ambulantes.

