Obras na refrigeração do aeroporto de Salvador começam nesta terça-feira

A nova etapa da reforma do sistema de refrigeração no aeroporto de Salvador, começa nesta terça-feira, 8. As obras acontecem até o dia 21 deste mês, na área de desembarque internacional.

Durante as obra vão ser usados climatizadores portáteis para refrigerar o setor.

Onze máquinas de split serão instaladas no aeroporto, com um investimento de R$ 3 milhões.

Já as intervenções para o desembarque nacional acontecem entre os dias 4 e 25 de novembro.

