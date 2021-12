Obras na pista principal de aeroporto mudam voos em Salvador

Ao menos três companhias aéreas alteraram voos em Salvador, por conta de reparos na pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador/Luís Eduardo Magalhães que vão durar um mês. As obras começaram na madrugada desta segunda-feira, 22 e, até o dia 24 de março, a pista ficará interditada, sempre no período entre 22h e 5h.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a manutenção ocorre com frequência, para garantir os níveis de segurança das operações de pouso e decolagem. Com isso, a empresa administradora disponibilizou a pista auxiliar para operações de aeronaves de porte até o modelo Boeing 737-300.

"A manutenção será de desemborrachamento e troca do asfalto em alguns trechos da pista principal. Mas a pista auxiliar vai ficar disponível para as companhias aéreas. Orientamos aos passageiros que têm voos agendados para os horários de restrição, que entrem em contato com as companhias aéreas ou com o aeroporto", esclareceu o Superintendente do terminal de Salvador, José Cassiano Filho.

Com a alteração, algumas empresas de aviação, podem cancelar ou remarcar os horários dos voos agendados para o período de obras. A TAM informou, em nota, que todos os pousos e decolagens previstos entre 22h e 5h foram cancelados ou ajustados.

Segundo a companhia aérea, "a largura da pista de acesso ao pátio não atende as dimensões mínimas de operação para a categoria das aeronaves que a empresa opera no aeroporto, [como os] aviões da família Airbus A320", justificou em nota. A companhia informou ainda que os clientes que adquiriram passagens aéreas para esses voos estão sendo informados das mudanças, bem como as agências de viagem.

A Empresa Gol também informou que "alguns voos da companhia precisaram ter seus horários ajustados ou foram cancelados durante o período de obras. A GOL programou algumas operações extras dentro dos horários em que o aeroporto estará aberto para pousos e decolagens para atender os clientes impactados". Segundo a companhia, os clientes tiveram os voos remarcados para horários próximos aos originais.

Já a companhia Avianca esclareceu, também em nota, que as partidas para São Paulo/Guarulhos, previstas para as 4h25, passarão a acontecer às 5h30 entre os dias 23 e 26 de março. Os horários das decolagens para São Paulo/Congonhas permanecem inalterados.

A companhia Azul não alterou os horários de operção de seus voos, pois as aeronaves da empresa conseguem pousar na pista auxiliar.

Finalização das obras

A finalização das obras de reparo ocorrerão entre os dias 28 e 30 de março, quando a pista volta a ficar interditada no mesmo horário - entre 22h e 5h. A Avianca informou que do dia 27 a 30 de março, os voos com partida prevista para 4h25 serão operados às 5h10.

No ano passado, o terminal de Salvador passou por duas manutenções do mesmo tipo: em junho e em setembro, totalizando 20 dias de reparos. Segundo a Infraero, os serviços custaram em torno de R$ 4 milhões. Para mais esclarecimentos, os passageiros com voos programados para os horários de manutenção podem ligar para a companhia aérea ou para o aeroporto (71-3204 1544).

adblock ativo