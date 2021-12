Obras na orla de São Thomé de Paripe começam segunda

As obras de requalificação da orla de São Thomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, vão começar nesta segunda-feira, 26. O investimento é de R$ 3,5 milhões e o trabalho deve ser concluído até junho.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito ACM Neto na manhã deste domingo, 26, na Praça Moema Medrado, quando também foi recebido com festa e bolo de aniversário. No evento, o prefeito recebeu os parabéns da população pelos seus 35 anos.

O projeto da orla de São Thomé de Paripe sofreu várias alterações em relação ao que foi anunciado em 2013. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o novo projeto contará com piso compartilhado, modelo semelhante ao que está sendo executado na Barra, além da implantação de equipamentos de lazer e de acessibilidade, como rampas de acesso para pessoas que possuem dificuldade de locomoção e piso táctil.

Serão realizados serviços em 553 metros de drenagem de águas pluviais, reconstrução de 14.371 m² de ruas pavimentadas, incluindo trechos compartilhados, construção de 5 mil m² de calçadas com acessibilidade, reforma no campo de futebol, incluindo contenções, novos acessos e alambrados, requalificação do terminal marítimo, pista de skate, dois bicicletários, 197 bancos, 53 lixeiras seletivas, 13 conjuntos de mesas e cadeiras fixos, chuveiros, além de quiosques.

O espaço vai ganhar equipamentos de ginástica e uma área específica para o lazer das crianças, onde ficará o parque infantil. O piso compartilhado, cuja largura varia de 6,5 metros para 16 metros, será construído em estrutura intertravada e concreto nas laterais.

Ao longo de todo trecho, os deficientes visuais contarão com piso táctil para facilitar sua locomoção, dentro do foco da acessibilidade que permeia todos os novos projetos da Prefeitura. A acessibilidade também está assegurada na construção de três rampas construídas próximas às escadarias. A arborização existente será mantida e ampliada com o plantio de novas mudas, como coqueiros e amendoeiras. Também serão realizadas melhorias na iluminação.



Obras pela cidade



No sábado, 25, ACM Neto assinou a ordem de serviço para início imediato das obras de construção do Mercado de Periperi. O empreendimento terá investimentos da ordem de R$ 1 milhão e será entregue em um prazo de 12 meses, conforme o contrato.

O local deverá funcionar como uma grande feira, abrigando comerciantes que atualmente exploram atividades comerciais nas ruas da região. Boxes para comercialização e um estacionamento também serão construídos no local.

As obras de requalificação da Barra, que teve início em outubro do ano passado, terão investimento total de R$ 57.705.106. Metade dos recursos é de investimento próprio da prefeitura. A outra parte é do governo federal, por meio do Ministério do Turismo. A previsão de conclusão também é para o mês de junho.



Assista ao vídeo do projeto de revitalização da Barra:

Da Redação* Obras na orla de São Thomé de Paripe começam segunda

As intervenções foram divididas em nove trechos: São Thomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Barra, Jardim de Alah/Armação, Rio Vermelho, Boca do Rio, Piatã e Itapuã.



* Com informações de Luana Almeida.

adblock ativo