Obras na orla da Ribeira começam só com poda de árvores

A ordem de serviço para os trabalhos de requalificação na orla da Ribeira (Cidade Baixa), entre a Igreja da Penha e a Praça Divina, foi assinada pelo prefeito ACM Neto sábado passado. A TARDE esteve no local na manhã desta quinta-feira, 4, porém não foram vistos operários nem máquinas.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Paulo Fontana, o trabalho começou: "Estamos podando as árvores primeiro", disse o gestor.

Com investimento total de R$ 5 milhões, o serviço no local tem previsão de estar pronto em dezembro. Os trechos da Boca do Rio (setembro) e Ribeira são os únicos do projeto de requalificação da orla de Salvador com prazo de entrega para este ano. As outras áreas só terão fim das obras em 2014.

Anfiteatro, pista com espaço para bicicletas, caminhadas e veículos, bancos, quiosques, rampas e escadas de acesso a uma das mais bucólicas praias da capital constam do projeto para a orla da Ribeira.

Expectativa

Os serviços integram o projeto de requalificação de um espaço cujos moradores, hoje, têm queixas quanto a assaltos, usuários de drogas, falta de espaços de lazer e de banheiros públicos.

Eles esperam que o projeto possa melhorar a qualidade de vida no local. "É positivo para fazer com que a Ribeira torne a voltar a ser o roteiro turístico que era há 20 anos. Os turistas se deliciavam com a vista", conta o comerciante Jorge Gomes, 52, que mora no bairro há 45 anos.

Ele pede para que, após construir os equipamentos, a prefeitura não descuide da manutenção, garantindo a real utilidade para a comunidade.

O aposentado João Tavares, 70, reclama de infraestrutura e insegurança: "Aqui não tem crimes de assombrar. São pequenos grupos que fazem pequenos assaltos. Também não há espaços de lazer. Falta é a prefeitura e o governo fazerem algo concreto".

O procurador da Irmandade do Santíssimo Sacramento, responsável pela Igreja da Penha, Maximiliano Ruas, 32, diz que a orla da Ribeira está desorganizada. "Tem que resolver a infraestrutura", reforça o religioso.

Os pescadores que comercializam peixes na praia têm medo de ser relocados após a obra. "Aqui, tem uns 40 pescadores que vendem há anos", observa Ismael Marques, 40.

Crimes

Para o coordenador da 17ª Companhia da Polícia Militar, major Moisés, as ocorrências na área são reduzidas. "Ocorrência tem, mas não é só na Ribeira. É em Salvador toda", generaliza. Sobre a presença de usuários de drogas, ele diz que ocorre "esporadicamente", e garante que há policiamento nos três turnos.

O secretário Paulo Fontana diz que, além de ajudar no quesito segurança, a requalificação vai atender às demais queixas. "A infraestrutura será resolvida e a manutenção, feita regularmente", diz. Ainda não há previsão para que a Guarda Municipal atue no local.

O trecho da Ribeira entre o Saveiro Clube da Bahia e o Clube Social do Bogari conta, ainda, com uma obra de revitalização do governo do Estado, mas a conclusão depende da aprovação da liberação de mais recursos.

