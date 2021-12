Obras na cratera da BR-324 causam engarrafamento

Engarrafamento gigante se formou nesta segunda-feira, 1, à noite, causado pelas obras que são realizadas na BR-324, próximo ao Porto Seco Pirajá, na cratera que se abriu no início de junho, durante o período de chuvas. Por volta das 19h, retenção já chegava ao Acesso Norte, em Salvador.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das pistas foi interditada pela Viabahia, concessionária que administra o trecho da rodovia, para a realização das obras. Com a interdição, os motoristas têm apenas uma pista da rodovia, no sentido Feira de Santana , para trafegar na noite desta segunda, informou a PRF.

Conforme a ViaBahia, devido ao fluxo intenso de veículos, o congestionamento sentido Interior chega auma extensão de 8km. No sentido Salvador, o engarrafamento é de 2km.

A ViaBahia informou que, devido a obra emergencial e a interdição da pista sentido Feira de Santana, uma das faixas do sentido contrario está sendo utilizada para usuários que transitam para o interior.

A concessionária sugere aos usuários que utilizem vias alternativas para evitar a passagem pelo local. As vias que podem ser utilizadas são: Avenida Paralela até o viaduto da Rua Dorival Caimi em São Cristóvão, de lá acessando a Rodovia Cia Aeroporto e chegando à BR 324 no Km 608 em Simões Filho, ou - Avenida Suburbana até a Estrada do DERBA chegando até o trevo de Águas Claras ou seguindo até a Estrada da Base Naval e BA 526 até o km 608 da BR 324.

adblock ativo