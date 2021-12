Obras na Barra causam interdição parcial na pista

As obras do trecho dois da primeira etapa de requalificação da orla da Barra tiveram início na manhã de segunda-feira, 30. Apesar da interdição de uma das faixas no sentido Ondina, o trânsito fluiu sem complicações durante a tarde. As reformas acontecem entre o shopping Barra Center e a praça Orugan, ao lado do Clube Espanhol.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), inicialmente, a interdição da faixa é a única alteração. Até o momento, não há previsão de bloqueio total da pista durante as intervenções.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, caso haja necessidade de interditar toda a via, roteiros alternativos serão oferecidos aos motoristas, tais como as avenidas Marques de Leão e Miguel Burnier - que podem ser acessadas pelo Morro do Gato ou pela avenida Sabino Silva.

Em nota, a Transalvador afirma que "é importante alertar os condutores para que evitem trafegar na região, caso não seja de extrema necessidade", a fim de evitar maiores transtornos.

O subgerente de um posto de gasolina ao lado do Clube Espanhol, Rodrigo Rodrigues, 34, acredita que a intervenção pode prejudicar o fluxo dos veículos nos horários de pico.

"No fim da tarde, entre as 17h30 e 18h, o movimento aumenta bastante. O bloqueio da faixa vai deixar o trânsito ainda mais lento", diz. Já a cabeleireira Vânia Sousa, 41, entende que as intervenções são necessárias.

"Faço caminhadas neste trecho quase todos os dias. Vai atrapalhar um pouco, não só os motoristas como os pedestres, mas o resultado será um ganho maior para o bairro. Espero que as obras acabem logo", torce.

Entre as melhorias apresentadas pelo prefeito ACM Neto em coletiva de imprensa, no último sábado, estão o alargamento do atual calçadão para até 4,5 metros; a criação de um passeio para pedestres no sentido Barra; bem como o enterramento da fiação elétrica e de telecomunicações. Ao todo, o projeto contempla cerca de um quilômetro da orla.

O projeto não inclui neste trecho a instalação do piso compartilhado, devido ao intenso fluxo viário.

Ainda segundo as declarações do prefeito, a conclusão das obras está prevista para ocorrer no prazo de seis meses, com custo em torno de R$ 7,3 milhões.

Inversão

Embora o prefeito ACM Neto tenha anunciado que dentro de 20 dias o sentido das avenidas Afonso Celso e Marques de Leão será invertido (passando a ser direção Farol - Shopping Barra), a Transalvador esclarece que a medida não tem relação direta com as obras de requalificação da orla.

A inversão acontecerá em função das reivindicações de moradores e comerciantes do bairro, a respeito de acessibilidade e mais espaço para estacionar.

adblock ativo