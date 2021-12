Obras na Baixa dos Sapateiros estão 80% concluídas

As obras de requalificação da Baixa dos Sapateiros, no Centro Antigo de Salvador, estão 80% concluídas. A estimativa é que a região, conhecida historicamente pelo forte comércio, seja totalmente requalificada até julho deste ano. Na manhã deste sábado, 23, o governador Rui Costa vistoriou o local ao lado de autoridades.

A intervenção inclui recuperação de calçadas, pavimentação de vias e instalação de itens de acessibilidade. Além disso, até o fim das obras, a área contará com nova iluminação, rebaixamento das redes de telefonia subterrânea e a construção da Praça Ary Barroso, no antigo Lar Franciscano Santa Izabel. Ao todo, o governo investirá R$ 14,5 milhões.

As obras são executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedurt), com o objetivo de melhorar os espaços para quem vive, transita ou tem negócios no Centro Antigo.

Além da Baixa dos Sapateiros, os bairros do Barbalho, Santo Antônio Além do Carmo, Saúde, Barris e Tororó também estão com obras de requalificação em andamento.

A previsão é requalificar 267 ruas, através do Projeto Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador, com obras de pavimentação, construção de passeios com acessibilidade, ciclofaixas, sinalização viária, drenagem e serviços complementares.

