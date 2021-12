Obras na Avenida Sete e Praça Castro Alves mudam trânsito a partir desta quinta-feira

Após o Carnaval, a Prefeitura de Salvador retoma as obras de requalificação na Avenida Sete e Praça Castro Alves. As intervenções causarão alterações no trânsito da região, a partir desta quinta-feira, 5.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), a primeira mudança será no trecho do Relógio de São Pedro à Igreja de São Bento, onde a Construtora vai dar continuidade aos serviços de execução de vala técnica e redes de esgoto e água, sendo necessário o isolamento do local e estreitamento de faixas.

Devido a necessidade de coleta do material escavado, o trecho torna-se crítico em alguns momentos do dia. Com a intervenção, apenas uma faixa estará completamente liberada.

Já a alteração na Praça Castro Alves, que terá parte da pista interditada a partir desta sexta-feira, 6, para abertura de vala técnica e implantação de vala técnica e nova pavimentação em paralelepípedo. Isolamento será feito nas duas faixas que saem da Avenida Sete no sentido Praça da Sé. Assim, as faixas com sentido Campo Grande não terão sentido duplo de tráfego.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição total da via ainda não tem previsão. Caso seja necessário em algum momento, a população será comunicada com antecedência.

O prazo para término da obra é maio de 2020.

