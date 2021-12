Obras interditam trânsito no bairro da Saúde a partir de sexta

O trânsito da Ladeira da Saúde e da Rua Jenipapeiro, localizadas no bairro da Saúde, será inderditado na na manhã desta sexta-feira, 1º de junho. A medida é para realizar ações de requalificação urbana previstas no projeto "Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador".

Como não será permitido trafegar na Ladeira da Saúde, o motorista poderá utilizar a ladeira do Alvo para ter acesso à Baixa dos Sapateiros e vice e versa. Será colocada sinalização para orientar a população.

As ruas Nova do Godinho e Senador Leão Veloso, também no bairro da Saúde, terão uma das faixas interditadas, pois estão sendo construídas passagens elevadas para travessias de pedestres.

