Obras em Valéria continuam suspensas após morte de operário

As obras para construção da estrada que ligará o bairro de Cajazeiras à BR-324 estão suspensas até o início da próxima semana. A interrupção foi provocada pela morte do operário Sidney Carvalho Lázaro, 28, cuja escavadeira em que trabalhava foi atingida por uma árvore, na última quarta-feira, 5, em Valéria.

"Realizaremos uma assembleia, na próxima segunda-feira, para orientar os 12 trabalhadores a não irem a campo e apenas aparecerem após ser feita uma inspeção de segurança por técnicos e engenheiros", afirmou Irailson Warnoux, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia (Sintepav-BA).

Sidney estava no segundo dia de trabalho de retirada de árvores do local quando aconteceu o acidente. De acordo com o Irailson Warnoux, o sindicato já apresentou uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho (MPT-BA) para que sigam com a fiscalização na área do acidente. "Pedimos o apoio da força-tarefa nas investigações e acompanhamento do caso", afirmou.

Em reunião com o Consórcio Cajazeiras, responsável pela obra, o líder sindical disse que foram acertados pontos como a indenização à família de Sidney, que deixou esposa e duas filhas na cidade natal (Seabra, a 459 quilômetros de Salvador) para vir trabalhar na capital baiana.

Auxílio

Ainda conforme Irailson, o departamento jurídico do Sintepav está ajudando no processo. "Estamos acompanhando, inclusive a empresa já está com a indenização praticamente pronta. Só depende de entendimento entre as duas famílias de Sidney, já que ele estava no segundo casamento", contou.

O corpo do operário foi sepultado nesta sexta na cidade de Seabra, localizada na Chapada Diamantina.

